“Me está echando la pandemia”; Pepe Mujica renuncia como senador en Uruguay

Por Redacción

Este martes, el expresidente y senador uruguayo, José Mujica, renunció a su curul en el Parlamento de Uruguay, retirándose así de la vida política activa.

“Hay un tiempo para llegar y un tiempo para irse en la vida. Sinceramente me voy porque me está echando la pandemia, ser senador significa hablar con gente y andar por todos lados, el partido no se juega en los despachos”, expresó en su última sesión en el Senado.

José Mujica afirmó que se encuentra “amenazado” por todos lados: “por doble circunstancia, por vejez y por padecer una enfermedad inmunológica crónica”.

Si el día de mañana fuera aprobada una vacuna, él no podría recibirla, explicó: “entonces tengo que tomar esta decisión”.

“Les quiero transmitir a todos los jóvenes, hay que darle gracias a la vida, triunfar en la vida no es ganar, es levantarse y volver a empezar cada vez que uno cae”, finalizó desde su curul como mensaje de despedida.

🎙️#SesiónSenado | Hace uso de la palabra José Mujica, en su última sesión como Senador de la República.



📺 Seguila en vivo por @SenadoUy pic.twitter.com/hvxz8nNmQh — SenadoUY (@SenadoUy) October 20, 2020

Te recomendamos