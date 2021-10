¿Repetirá el PAN en Gto?

por Gustavo Rentería

El gobernador Diego Sinhue tendrá que trabajar con nuevos cabildos y el panista tendrá que acabar su administración con un nuevo mapa político en su entidad.

Él es un leonés miembro del partido Acción Nacional y fue diputado federal y secretario de Desarrollo Social y Humano del gobierno de dicha entidad. Años atrás fue regidor y legislador local.

Lo promovió a la titularidad del Ejecutivo su ex jefe, Miguel Márquez Márquez. Por cierto, un día le pregunté al entonces gobernador quién era su gallo, y me respondió, entre risas, ¿apoco no sabes? Eres el único que no sabes y tiene un pie en Guanajuato, Gustavo. No sé gobernador, le dije. Pues Diego, y arrasará en las elecciones. ¿Apostamos?

Lo puedo publicar, le cuestioné. Me dijo, que por favor no.

Y así fue, Diego Sinhue Rodríguez Vallejo fue el candidato, y obtuvo un millón 143 mil votos, venciendo así al candidato del Movimiento de Regeneración Nacional, Ricardo Sheffield Padilla.

Su secretaria de Gobierno es Libia García Muñoz Ledo; su titular de Finanzas, Héctor Salgado; el de Educación, Jorge Enrique Hernández Meza y el titular de la secretaría de Desarrollo Social, José Gerardo Morales Moncada. Junto con este grupo compacto de trabajo, el gobernador de Guanajuato tendrán que hacer política en la segunda mitad de su administración.

Por ejemplo, en San Miguel de Allende, ganó un tricolor. Se la cobraron en las urnas a Luis Alberto Villareal, quien ya se sentía candidato a la gubernatura. Le dio una paliza Mauricio Trejo Pureco, quien iniciará auditorias, que podrían desencadenar en procesos penales, detenciones y sentencias condenatorias.

Villarreal se confió, y dejó un “cochinero”. Testigos aseguran que tan confiado estaba el que se quería reelegir, que en la última sesión de cabildo hasta con copas llegó, y que ni campaña hizo. Ahora el priísta podría hacerle la vida imposible, y cobrárselas todas juntas. El panista orquestó una campaña en contra de Tejo, y ahora el nuevo alcalde, tiene el poder.

Debemos estar muy atentos a la información que resulte de las investigaciones, y que marcará el proceso electoral de 2024.

En Salamanca ganó el morenista César Prieto Gallardo. Aseguran que esta zona ya es el nuevo bastión de la i4T en el Bajío, y todos están en la expectativa de cómo se llevará este nuevo gobierno municipal con los empresarios.

En Dolores Hidalgo, cuna de la Independencia Nacional, Acción Nacional desplazó al PRI. Ganó Alejandro Hernández Alejandri, quien fue delegado de la Secretaría de Desarrollo Socia en la entidad, cuyo trabajo le valió para mandar al tricolor a un penoso cuarto lugar.

Seguramente será el anfitrión del Presidente López Obrador, cuando en su quinto Grito de Indepedencia, acuda al municipio de Dolores Hidalgo.

Quien ha recibido una serie de ataques, de regidores del PRI y PAN, es la nueva alcaldesa de Yuriria, María de los Ángeles López, que milita en el Partido Verde Ecologista de México. Algunos analistas locales, como Martín Diego, de Platino News, aseguran que ya se puede considerar como una víctima de violencia política contra una dama.

En las tres sesiones de cabildo que ha convocado, para definir la agenda municipal, los ediles del PRIAN sencillamente no han acudido al llamado.

Vale la pena subrayar, que con el famoso comunicador, ex titular del noticiero “A las 3 treinta” de Grupo Fórmula Bajío, realizamos una serie de entrevistas con los alcaldes nombrados anteriormente, para el programa Libertas, Periodismo por un México Nuevo, a través del canal 34.2 abierto digital (y toda su multiplataforma nacional), del Sistema de Radio y Tv Mexiquense.

Nuevo mapa político en Guanajuato, otra estrategia y la “grilla” para colarse a las elecciones de 2024, son las tareas a sortear del gobernador Diego Sinhue. ¿Retendrá la gubernatura el PAN?