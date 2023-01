Reporta Durango 33 muertes por brote de meningitis

Dos muertes más fueron reportadas por autoridades de Durango debido a un brote de meningitis; suman 33 decesos por el brote de meningitis en dicho estado.

Se detalló que actualmente los número de casos confirmados es de 79, de los cuales, los primeros fueron detectados en noviembre.

La mayoría de personas enfermas son mujeres, quienes fueron sometidas a procedimientos quirúrgicos en los que se les aplicó anestesia epidural.

Cabe recordar que a inicios de diciembre, el subsecretario de Salud federal, Hugo López-Gatell precisó que la enfermedad no se transmite de persona a persona, y dijo que esto es importante para que no se genere “una inquietud, no justificada de que pudiera ser un brote que se propague porque no es la manera en que se contagia esta meningitis en particular”.

Actualización casos meningitis micótica



Viernes 27 de enero de 2023 pic.twitter.com/h4d38lH9ms — Secretaría de Salud (@SSDurango) January 27, 2023

“Lo hemos caracterizado como una situación compleja en términos de salud porque se trata de un brote de meningitis, ya no le llamamos aséptica, porque a lo largo de la investigación ya encontramos la causa, el agente infeccioso y lo que encontramos fue un hongo microscópico”, explicó López-Gatell.

Por su parte, hace unos días la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) informó que en los medicamentos relacionados con los casos de meningitis no se detectó la presencia de Fusarium solani.

Por Redacción

Editora: Brenda Balderas

