Falsos representantes de Morena piden documentos a militantes en Puebla

Por Vera Fernández

La dirigencia estatal de Morena alertó que falsos representantes del partido solicitan información personal y documentos oficiales de militantes al interior del estado, ya que argumenta ser los encargados del registro a diputaciones locales y alcaldías.

A través de un comunicado, el Comité Directivo Estatal (CEE), encabezado por Edgar Garmendia de los Santos, reiteró la Comisión Nacional de Elecciones es el único órgano facultado para llevar el proceso interno de inscripción y la recepción de documentación.

En ese sentido, precisaron que los falsos representantes son Juan Carlos Castañeda y José Guadalupe Andrés Miguel, quienes operan en el municipio de San Salvador El Seco; además de que realizan reuniones presenciales en medio de la pandemia por Covid-19.

Aunque no indicaron si las personas que solicitan documentación están ligados al grupo político de Mario Bracamonte González –quien también se ostenta como dirigente del partido– hicieron un llamado a no dejarse engañar y no entregar datos personales, ni acudir a encuentros.

