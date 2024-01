Reprograman el Steelers-Bills por tormenta de nieve

La NFL anunció este sábado que el partido de Wild Card entre los Pittsburgh Steelers vs Buffalo Bills será reprogramado para el próximo lunes 15 de enero, debido a una tormenta invernal.

A través de un comunicado, la NFL indicó que una fuerte tormenta invernal azota al oeste de New York, ha provocado que no se pueda jugar el partido programado para este domingo 14 de enero.

Explicó que, debido a preocupaciones de seguridad pública a la luz de la actual emergencia climática en el oeste de Nueva York, el partido Steelers-Bills se jugará el lunes a las 16:30 horas del este de Estados Unidos.

Asimismo, la NFL señaló que la decisión de reprogramar el juego se tomó en consulta con la gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, en aras de la seguridad pública, y con los Buffalo Bills y los Pittsburgh Steelers, mientras la región se prepara para la tormenta.

Due to public safety concerns in light of the ongoing weather emergency in western New York, Sunday's Steelers-Bills game has been rescheduled to Monday at 4:30 p.m. ET and will be televised by CBS.



