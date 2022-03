Resalta Lilia Cedillo dificultades para mujeres en cargos directivos

Las mujeres que han logrado conquistar cargos de importancia en el sector público y privado, no fueron la primera opción para hacerlo. Y tuvieron que escalar una serie de escaños antes de ser reconocidas.



Así lo sostuvo la rectora de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP), Lilia Cedillo Ramírez, durante su participación en el Conversatorio del Día Internacional de la Mujer, organizado por el Congreso del Estado.



En el evento, la doctora y académica compartió las dificultades y obstáculos a los que tuvo que hacer frente para ser reconocida dentro del sector profesional, específicamente por otros hombres involucrados en la comunidad científica.



En una de las reflexiones, señaló que las mujeres no siempre llegan a altos cargos porque lo hayan planeado así desde el inicio, sino que, en muchas ocasiones, lo logran a través del “descarte”, o por hacer el doble de méritos que los hombres.



“Muchas mujeres llegamos así, por descarte, no porque lo hubiéramos planeado. Pero uno lo toma, yo lo tomé con mucho ánimo de cambiar cosas”, comentó ante las participantes.



Como panelistas también colaboraron la titular de la Secretaría de Gobernación (Segob) estatal, Ana Lucía Hill Mayoral; la presidenta de la Comisión de Igualdad de Género en el Poder Legislativo, Nora Merino Escamilla; la alcaldesa de Atlixco, Ariadna Ayala Camarillo y la maestra Rocío García Olmedo.

Por: Vera Fernández

Editor: Guillermo Pérez Leal

