Rescatan a 39 niños en operativo contra el tráfico sexual en Georgia

Los alguaciles estadounidenses rescataron a 39 niños en Georgia como parte de un operativo de dos semanas, indicaron medios locales.

ABC News reportó que casi los menores fueron hallados en el estado como parte de una misión de dos semanas denominada “Not Forgotten” (No Olvidados), anunció el Servicio de Alguaciles de Estados Unidos (USMS, por sus siglas en inglés).

Muchos de los menores estaban en riesgo de tráfico sexual, abuso y explotación, de acuerdo con las autoridades. El medio detalló que 26 niños fueron rescatados y las autoridades pudieron confirmar la seguridad de otros 13 que habían sido reportados como desaparecidos.

Los niños tenían entre tres y 17 años. También se informó que nueve personas fueron arrestadas, que enfrentarán cargos por delitos relacionados con tráfico sexual, posesión de drogas y armas e interferencia en la custodia, entre otros.

