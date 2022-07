Respetará Augusta Díaz a panistas que se destapen para 2024

La dirigente del Partido Acción Nacional (PAN) en Puebla, Augusta Díaz de Rivera Hernández, dejó la puerta abierta para que los panistas revelen sus aspiraciones políticas rumbo al 2024, al asegurar que respetará los tiempos de cada uno.



Tras los destapes que iniciaron al interior de Movimiento Regeneración Nacional (Morena) en el transcurso de esta semana, la presidenta del Comité Directivo Estatal (CDE) afirmó que en el PAN también pueden manifestar públicamente su interés en contender en las próximas elecciones.



Al ser cuestionada sobre el tema, indicó que la dirigencia a su cargo respetará las aspiraciones personales que tengan los panistas poblanos para buscar la candidatura a la gubernatura del estado, o cualquier otro cargo de elección popular.



En ese sentido, subrayó que será responsabilidad de cada quien medir sus tiempos y evaluar la viabilidad de destaparse dos años antes del proceso electoral, por lo que no habrá impedimentos ni críticas de su parte.



“Todos los aspirantes deben ir midiendo su timing. Yo no puedo impedir que ninguno de ellos diga o no diga si tienen aspiración, cada quien lo deberá de evaluar (…) si hacen salidas en falso y la estrategia no les funciona, o si salen demasiado pronto y eso les va a funcionar, es cosa de cada quien”, comentó en entrevista.



Sin embargo acotó que, los interesados en obtener alguna candidatura, primero deberán demostrar que tienen capacidad suficiente para ganar el cargo al que aspiran, historial de trabajo social y un “modo honesto de vivir”.



Díaz de Rivera aseguró que en el PAN existen muchos perfiles “valiosos” que pueden dar batalla en las elecciones del 2024 para obtener distintos espacios públicos, mencionando los nombres de los diputados federales Humberto Aguilar Coronado, Mario Riestra Piña y Genoveva Huerta Villegas.



Además reconoció nuevamente al alcalde del municipio de Puebla, Eduardo Rivera Pérez, como la “carta fuerte” para contender por la gubernatura; aunque el mismo edil evitó “destaparse” públicamente en días pasados.

Por: Vera Fernández

Editor: Guillermo Pérez Leal

