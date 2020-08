Responde Eiza González por comparaciones con Belinda y sus parejas

View this post on Instagram

Amigas chismosas, hay un trend rondado la chisma-web, donde se comparan las nalguitas que han tenido nuestras idiolas: Eiza González y Belinda, poniéndolas en un duelo de romances 🥊, donde las amigas chismosas deben escoger si en el amor son #TeamBeli o #TeamEiza ❤️ Como pueden ver, Beli prefiere talento local mientras Eiza se va más por producto gringo de Hollywood, ahora si que cada quien sus Cocas no? y como decía nuestra abuela Coco: a cada quien lo que le embone bien. Bueno, pues Eiza con la boca llena de dientes y de razón, se aventó unos tweets diciendo que está harta de los haters que detienen palomas al vuelo… volando a ras de suelo… mujer contra mujer, ósea ponen women vs women. En estos tweets Eiza pide además de erradicar el coronavirus, nos podamos deshacer del machismo, de valorar a las mujeres por quienes son sus parejas, el enfrentar a mujeres entre ellas, del racismo y el clasismo; solo te faltó pedir “World Peace” amiga, pero estamos muy súper de acuerdo contigo 💪🏻💅🏻 Si algo aprendimos de “Amarte Duele” es que el amor es libre, no tiene color ni clase social, pero lo más importante fue que por culpa de Ximena Sariñana mataron a Renata #NeverForget Denle a la derecha para ver los tweets de Eiza y déjenos su sentir en los comments amigas 👉🏻👉🏻👉🏻 #AmigaAntiHaters