Responderemos con fuerza ataques iraníes, asegura Trump

El presidente estadounidense Donald Trump dijo hoy que ante los ataques de Irán a su embajada en territorio iraquí, “respondimos fuertemente, y siempre lo haremos”, además de pedir a Bagdad que “use sus fuerzas para protegerla”.

Tras la irrupción de partidarios de una milicia chiíta iraquí en la embajada de Washington en Bagdad, registrada horas previas, Trump respondió “Irán mató a un contratista estadounidense e hirió a muchos. Respondimos fuertemente, y siempre lo haremos”, justificó desde su cuenta de Twitter.

Iran killed an American contractor, wounding many. We strongly responded, and always will. Now Iran is orchestrating an attack on the U.S. Embassy in Iraq. They will be held fully responsible. In addition, we expect Iraq to use its forces to protect the Embassy, and so notified!