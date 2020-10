Se acabó “doble jueguito” de restaurantes que funcionan como antros

Por Alejandra Olivera

A partir de este lunes, el Gobierno de Puebla emprenderá operativos contra bares, antros y table dance, pues algunos se hacen pasar por restaurantes, de manera que las autoridades cerrarán aquellos que incumplan con los decretos de la administración estatal.

Así lo advirtió el gobernador Miguel Barbosa Huerta quien condenó el doble juego de algunos establecimientos, pues dijo que durante el día, algunos restaurantes brindan servicios de comida, mientras que, en las noches funcionan como bares, comportamiento que -sostuvo- es necesario corregir.

El mandatario pidió a los dueños de estos establecimientos que respeten los lineamientos sanitarios y horarios establecidos, ya que de lo contrario se aplicará la ley y se harán valer los decretos emitidos.

“Llamó a la conciencia de cada dueño, de cada empresa, de cada establecimiento, para que no ocurra así, pero si no es así lo vamos a corregir, (…) no vamos a permitir este tipo de doble juego, de parecer que son restaurantes y en realidad funcionan como bares, y por la noche aparecen como centros de diversión”, aseveró.

