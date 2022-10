Reúne cambio climático a representantes de 32 entidades en Puebla

Para enfrentar los severos desequilibrios de la Tierra, a consecuencia del cambio climático, 32 autoridades ambientales estatales participaron en el foro nacional “Impactos de Cambio Climático: Vulnerabilidad y Adaptación”, a través del cual México definirá las aportaciones nacionales rumbo a la reunión de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático (COP), a realizarse en noviembre en Egipto.

En su participación, la titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), María Luisa Albores González destacó la estrecha colaboración del sector federal con gobiernos estatales para mitigar daños y proteger a las personas más vulnerables y sensibles porque, indicó, el cambio climático es amenaza para la humanidad, no reconoce fronteras.

Es por ello, dijo, que el gobierno de México trabaja para los sectores más pobres y tiene interés en impulsar actividades para el cuidado del planeta con la responsabilidad de atender con rapidez la crisis para hacer realidad la justicia ambiental, social y climática para todos los mexicanos.

En representación del gobernador Miguel Barbosa Huerta, la secretaria de Medio Ambiente, Desarrollo Sustentable y Ordenamiento Territorial (SMADSOT), Beatriz Manrique Guevara señaló que el cambio climático está presente, sus efectos son percibidos con temporadas atípicas de calor, lluvias y sequías, así como el incremento de 1.3 grados centígrados de 1986 a 2020, por eso es tan importante la histórica reforestación impulsada por el titular del Ejecutivo para plantar 9 millones de árboles, porque recordó que la aliada más importante para mitigar el cambio climático es la naturaleza.

Manrique Guevara agregó que el gobierno estatal impulsa estrategias y acciones que brinden soluciones a fenómenos como los incendios forestales a través del Centro Estatal de Manejo de Fuego que monitorea el territorio poblano. De esta manera la entidad es pionera en el país en acciones preventivas para el cuidado de los recursos naturales y, por otra parte, es la primera entidad en crear una estrategia de resiliencia municipal coordinada con el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).

No habrá concesiones para la minería

Durante la jornada inaugural, la secretaria de Medio Ambiente federal refirió que en aras de proteger el territorio no habrá nuevas concesiones para la minería a cielo abierto, además no habrá fracking (práctica que rompe la roca y usa elementos químicos, cuyo destino final se desconoce) en México para la extracción de hidrocarburos, ya que causa severos impactos en la salud de las comunidades. El Gobierno de México también impulsa una estrategia nacional de combate a la tala ilegal, además, no permite la siembra de maíz transgénico.

El Foro Nacional se realizará durante dos días en la ciudad de Puebla, los asistentes tendrán la oportunidad de conocer la exposición de productos agrícolas y artesanales de la marca “Orgullo Puebla” que impulsa la Secretaría de Desarrollo Rural.

Por Redacción

Editor: Iván Betancourt

TE RECOMENDAMOS: