Revela Noel Gallagher sus deseos por grabar nuevo álbum de covers

El ex vocalista de Oasis, Noel Gallagher, ha revelado que quiere grabar un nuevo álbum de covers en el que podría incluir canciones de Burth Bacharach y The Smiths.

Hablando en una nueva entrevista, Gallagher habló sobre tener un nuevo estudio casero que le permitiera grabar discos cuando quisiera.

“Me gustaría hacer un álbum de covers, ahora tendré mi propio estudio y podré estar ahí todo el tiempo, no hay una razón para mí para no hacer un cover entre 6 y 7 de la tarde”, comentó Gallagher para Daily Star.

“Haría una buena versión de “This Guy’s In Love With You” de Burt Bacharach o de “There Is A Light That Never Goes Out” de The Smiths”, añadió el músico.

Con información de La Tónica