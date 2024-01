Revendedor de roscas ahora oferta pizzas; lo critican en redes

Una vez más en redes sociales se volvió tendencia el conocido revendedor de roscas de reyes de una cadena tipo club, esta vez porque anunció que ahora revenderá pizzas de una tienda que usa cajas naranjas, lo que desató críticas de internautas.

Toda vez terminada la demanda de roscas de reyes, Jesús -conocido en redes sociales como “Jesús a mi estilo”– sigue intentando revender productos comestibles de grandes cadenas comerciales al doble de precio o más.

Ahora, con un nuevo emprendimiento, algunos internautas se han burlado de Jesús al decirle que comerá “pizza toda la semana”.

No obstante, el revendedor ha intentado diversos emprendimientos, por lo que también ha sido señalado por usuarios de redes como una persona tenaz.

Ahora su nueva idea es ofertar pizzas de una conocida cadena de comida rápida que vende pizzas desde 89 y 99 pesos mexicanos, pero en un precio de 250 pesos con envío a domicilio incluido.

Esto desató la crítica de diversos usuarios de TikTok, quienes aseguraron que “Esas las venden a 100 pesos ¿no?”, “250, por una pizza fría JAJAJAJA”, “YA NO DAS RISA DAS LÁSTIMA”, “Con esos $250 me compro dos”, “Jajajaj no manches le sacas hasta el doble, valen $99”.

Por Redacción

Editora: Brenda Balderas

