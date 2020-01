Revisión a policías comenzará el 1 de febrero, advierte Barbosa

Por Alejandra Olivera

A partir del 1 de febrero, la Sedena, Guardia Nacional y la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) y la Fiscalía General del Estado (FGE) de Puebla comenzarán la revisión de policías municipales y titulares de las corporaciones de la zona conurbada a Puebla capital señaló el gobernador Miguel Barbosa Huerta, quien dijo que “no hay policía que se salve de tener un nivel de vinculación con delincuencia”.

No obstante, en el convenio de coordinación de seguridad pública no participó San Martín Texmelucan, pues únicamente involucra a los presidentes municipales de Puebla, San Pedro Cholula, San Andrés Cholula, Amozoc, Cuautlancingo, Juan C. Bonilla, Coronango y Huejotzingo, donde se concentran el 50 por ciento de delitos que se cometen en la entidad.

Barbosa Huerta enfatizó que la evaluación a los policías también incluye a los titulares de las corporaciones, cuya permanencia se definirá en función del análisis que se realice.

Y es que, sostuvo que “no hay uniformado que se salve de tener un nivel de vinculación con delincuencia”, por lo que resaltó que también habrá limpia de efectivos, incluyendo los estatales, pues dijo que la corporación “está podrida abajo”.

Informarán semanalmente acciones en combate a inseguridad

En su intervención, el secretario de Gobernación, David Méndez Márquez, manifestó la necesidad de atender la seguridad pública en dichas demarcaciones donde se advierte la frecuente comisión de robos a vehículos, de mercancía, a negocios, transeúntes, a casa-habitación, así como lesiones dolosas, en violencia familiar y secuestros.

Por ello se pactaron 5 acciones: evaluación “profunda y objetiva” del desempeño de las policías municipales; evaluar resultados obtenidos por las corporaciones municipales; crear un diagnóstico de la incidencia delictiva en los municipios; elaborar un plan integral de seguridad pública de la Zona Metropolitana e iniciar, el 1 de febrero, este programa que incluirá análisis diario de reportes de las autoridades, divulgación semanal de acciones y evaluación quincenal de instituciones responsables.

En tanto, los ediles de los municipios antes referidos se comprometieron a destinar recursos humanos, materiales y técnicos para contribuir a recuperación de seguridad que reclama la población.

Te recomendamos