Revisión salarial a sindicalizados BUAP iniciará esta semana: Lilia Cedillo

La rectora de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP), Lilia Cedillo Ramírez informó que esta semana iniciaría la revisión salarial con los sindicatos de trabajadores de la máxima casa de estudios poblana.



En entrevista, dijo que aún no hay una petición firme de parte del Sindicato Independiente de Trabajadores no Académicos (Sitbuap) y la Asociación Sindical de Personal Académico (Aspabuap) hacia la institución.



No obstante, aseguró que hay una buena relación con ambas organizaciones de trabajadores.



“Las pláticas apenas van a empezar en la semana que entra, cuando tengamos algo en firme les comentamos, pero la verdad estamos trabajando muy bien con los sindicatos”, aseguró.



Asimismo, dijo que todavía la BUAP no tiene el convenio sobre su presupuesto para 2023 firmado con el gobierno estatal y federal, por lo que cuando autoricen la asignación de recursos citará al Consejo Universitario para trabajar sobre la propuesta de proyectos que ejecutarán este año.



Anteriormente la rectora apeló a la sensibilidad de los sindicatos en la próxima revisión salarial, para dar certeza laboral a los trabajadores de la institución y garantizar educación de calidad para los estudiantes.



En 2022, los trabajadores acordaron con la BUAP un incremento de 3.5 por ciento directo al salario, luego del emplazamiento a huelga que en su momento presentaron ambas agrupaciones.

Por: Alejandra Olivera

Editor: Guillermo Leal