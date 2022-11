Reviven audiescándalo donde Lorenzo Córdova se burla de indígenas

El presidente Andrés Manuel López Obrador recordó el audioescándalo del consejero presidente del INE, Lorenzo Córdova, donde se burla de indígenas.

Lo anterior, luego de que opositores criticaron al presidente por afirmar que muchos son “racistas y clasistas”.

“Se ofenden los muy hipócritas cuando se les dice racistas, porque están acostumbrados a la simulación, entonces todo esto tiene que ventilarse”, expresó en Palacio Nacional.

AMLO cuestionó a quienes lo criticaron por asegurar que varios personajes que participarán en la manifestación del contra la reforma electoral, son racistas y clasistas.

“Que nadie se ofenda porque dije que van a ir muchos —yo diría que la mayoría—, que además de ser conservadores son clasistas y racistas, porque es la verdad”, dijo el jefe del Ejecutivo.

Revive audioescándalo

El presidente aprovechó la polémica para revivir las burlas racistas de Córdova Vianello, en mayo de 2015, contra de representantes de los pueblos indígenas.

El magistrado presidente del INE también se burló de las familias de los normalistas de Ayotzinapa, desaparecidos en Iguala, Guerrero, en 2014.

En el audio, grabado de manera ilegal y difundido hace siete años, el consejero presidente de INE sostiene una conversación con el secretario ejecutivo del órgano electoral, Edmundo Jacobo.

En esa charla, se mofa de uno de los jefes de las naciones originarias, Hipólito Arriaga Pote.

“Había uno, no mames, no te voy a mentir, te voy a decir cómo hablaba este cabrón: ‘yo jefe, gran nación chichimeca, vengo Guanajuato. Yo decir aquí o diputados, para nosotros, yo no permitir tus elecciones”.

Por Redacción

Editor: Iván Betancourt

TE RECOMENDAMOS: