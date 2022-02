Ricardo Anaya critica a AMLO por trato a periodistas

Este lunes, Ricardo Anaya, ex candidato presidencial, criticó al presidente Andrés Manuel López Obrador por el trato que se ha brindado durante su mandato a periodistas y medios de comunicación.

En un video publicado a través de su cuenta de twitter, Anaya afirmó que en nuestro país se vive una contradicción a través de la frase “abrazos, no balazos”.

Señaló que no es posible que mientras los delincuentes andan libres por todo el país, se use la fuerza del Estado para atacar a los periodistas, en especial a quienes no coinciden con sus ideas.

Tenemos un presidente que cuando atrapan a un delincuente, dice “suéltenlo”; pero cuando un reportero revela algo que no le gusta, dice “acábenlo”.

Luego nos preguntamos por qué los criminales operaron a favor de Morena.

Por otro lado, Anaya Cortés consideró que la violencia en México es una tragedia humana al ser la causante de varias pérdidas económicas.

El panista puso como ejemplos el aguacate y el limón, bajo el argumento de que los narcotraficantes deciden quienes pueden sembrar y quienes no.

Lamentó que el crímen organizado fuera el causante de que la semana pasada se suspendiera el envió de grandes cantidades de aguacate a Estados Unidos.

En este tema, el ex candidato presidencial aseguró que se perdieron grandes cantidades de dinero que traen como consecuencia mayor pobreza y desigualdad.

También afirmó que en el caso de Michoacán, los delincuentes son quienes imponen su ley, situación de impunidad que el actual ejecutivo federal prometió acabar.

Asímismo, Anaya insistió en que en lugar de proteger los empleos y combatir el crímen, el gobierno federal concentra todo su poder en cobrar venganzas personales.

Anaya advirtió que, por la inseguridad que se vive en las zonas productoras y la extorsión hacia los productores, muchos han abandonado sus tierras y fuentes únicas de ingreso.

Puntualizó que, para el combate real del crímen organizado, se debe impulsar la formación de policías profesionales, bien pagados y equipados.

Por último, sostuvo que se debe fomentar la inversión económica con recursos suficientes, honestidad y rendición de cuentas.

