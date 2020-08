Ricardo Forcelledo tiene comportamiento “excesivo y agresivo” contra las mujeres: Barbosa

Un desgraciado por tener dinero, cree que puede golpear, difamar y amenazar a una mujer.



Abro hilo sobre un caso más de violencia de género. Dónde un tal Ricardo Forcelledo le hizo daño no solo a una ex novia, si no a varias.



Abro hilo 👇🏽@FiscaliaPuebla @MBarbosaMX