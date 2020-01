Ricardo Monreal presenta libro “Péndulo Político”

Por redacción

El gobierno de Miguel Barbosa Huerta llegará a “buen puerto”, aseguró el senador Ricardo Monreal Ávila durante la presentación de su libro “Péndulo Político. Experiencia Mexicana: ¿izquierda o socialdemocracia?” en la capital poblana.

“Me da mucho orgullo presentar esta obra aquí en Puebla. Le agradezco la generosidad al gobernador, le deseo que le vaya bien a Puebla, que le vaya bien a él, porque lo merece Puebla”, puntualizó el senador.

Monreal Ávila agradeció al gobernador por brindar el espacio para presentar en Puebla su libro, del que dijo: “toca desde los orígenes de la izquierda en el mundo, hasta la consolidación del término de la Revolución Francesa y cómo se traslada a México desde la idea de izquierda”.

En su intervención, el gobernador Barbosa Huerta comentó que la izquierda, no solo es un concepto ideológico para él, sino una “actitud de vida”, que no se queda ajena ante la injusticia y la violación a los derechos humanos.

En este sentido, dijo que es un hombre de izquierda y que forma parte de la nueva clase política en Puebla, en la que no se ejerce un derecho de veto, pueden converger todos los liderazgos y caminar bajo los principios de lealtad y de unidad.

“Para mí la izquierda siempre ha sido una actitud frente a la vida, no solamente un concepto ideológico. Es una actitud de vida, de un espíritu generoso que no se queda ajeno ante la injusticia, ante la violación de derechos. Creo en la izquierda y me asumo como un hombre de izquierda. Somos la nueva clase política en Puebla, tenemos orígenes diferentes, unos antes otros después, nadie tiene el derecho de veto ni de exclusión, cabemos todos, y podemos caminar bajo esos dos principios: lealtad y unidad”, expresó el titular del Ejecutivo estatal.

De igual manera aseveró que uno de los pilares de su gobierno es reducir la brecha de desigualdad, así como el de respetar las garantías de las que goza la ciudadanía.

Por su parte, Claudia Rivera Hernández, miembro del Sistema Nacional de Investigadores, comentó que, en el libro, el senador Monreal, revalora el papel de la mujer como impulsora de los movimientos de izquierda. Asimismo, dijo, explica la importancia de la educación para el sistema democrático, pues solo a través de ella se pueden lograr consensos.

“Es un texto de consulta obligada para quienes somos estudiosos de la política. El autor contextualiza con la fluidez que lo caracteriza la experiencia de la izquierda en México y en el mundo, y revalora el papel de la mujer como impulsora de los movimientos de izquierda”, expresó Rivera Hernández.

