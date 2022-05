Ricardo Sheffield evita hablar sobre cambios en la PROFECO

El titular de la Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO), Ricardo Sheffield Padilla, evitó declarar sobre los recientes cambios de funcionarios realizado por la secretaría de Gobernación (SEGOB) y de la Función Pública.

De acuerdo con la SEGOB y la Función Pública, dentro de la PROFECO se encontraron presuntos actos de corrupción, por lo que decidieron nombrar a nuevos funcionarios dentro de la dependencia.

Por su parte, Ricardo Sheffield mencionó el pasado miércoles, 4 de mayo de 2022 que no existía “ni irregularidad, ni causa ni proceso” cuando se dio a conocer que la SEGOB realizaría cambios en el gabinete.

Más información: SEGOB nombra a López Aranda subprocurador de la Profeco

“Ninguna irregularidad hay en PROFECO. Ni causa, ni proceso. Hoy estuve con el Señor Presidente, y ni hoy, ni ningún otro día me ha preguntado o informado de alguna irregularidad. No he firmado nombramientos, no les veo sustento”, escribió el funcionario desde su cuenta de Twitter.

Ninguna irregularidad hay en PROFECO. Ni causa, ni proceso. Hoy estuve con el Señor Presidente, y ni hoy, ni ningún otro día me ha preguntado o informado de alguna irregularidad. No he firmado nombramientos, no les veo sustento. (Hilo) pic.twitter.com/gPErdXwUus — Ricardo Sheffield (@SheffieldGto) May 4, 2022

Sin embargo, la SEGOB hizo mención que se contaron con diferentes denuncias en las que se señalaban irregularidades de carácter administrativo y jurídico, por lo que procedió a remover de sus puestos a algunos servidores públicos.

Entre los funcionarios que fueron suspendidos se encuentran los directores de Verificación y Defensa de la Confianza de Combustibles y de Oficina de Defensa del Consumidor, además del subprocurador jurídico.

Por otro lado, este viernes, 6 de mayo de 2022, Sheffield Padilla, nombró a Guillermo Carlos Priego de Witt y a Rubén de Jesús Cervantes González como Director de Verificación y Defensa de la Confianza de Combustible y Director de Oficinas de Defensa del Consumidor, respectivamente.

Por: Redacción

Editor: Alejandro Rojas

