Riesgos en San Miguel por hacinamiento y falta de higiene

Por Vera Fernández

En el penal de San Miguel no se cumple con las medidas de sana distancia debido al hacinamiento de reos, el personal médico no cuenta con los insumos necesarios para enfrentar la pandemia y no se aplican pruebas de detección de Covid-19.

Así lo concluyó la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) a través de su Informe Especial Covid–19 en Centros Penitenciarios, luego de una inspección realizada por la Tercera Visitaduría General.

En el reporte se precisa que en Puebla existen 22 Centros de Reinserción Social (Ceresos) en todo el estado, los cuales mantienen un total de siete mil 916 personas privadas de la libertad, lo que implica una sobrepoblación de 31.7 por ciento.

Con base en ello, se constató que en el penal de San Miguel no se cumple con la sana distancia debido a problemas de hacinamiento en algunos espacios, además de que no se aplican medidas de limpieza en diversas áreas.

Asimismo, el personal médico entrevistado manifestó que no cuenta con los insumos necesarios para atender a los casos sospechosos o confirmados de Covid-19, así como no tiene conocimiento sobre los protocolos de higiene que se realizan.

De igual modo se observó que las personas privadas de la libertad se aglomeran durante la repartición de alimentos; la dinámica para resguardar a los casos positivos es desorganizada y algunos conviven con otros presos.

Aunado a ello, el organismo evidenció que no se aplican pruebas para la detección de Covid-19 ni se toma la temperatura corporal de los visitantes que llegan al Cereso, por lo que es necesario fortalecer las medidas para prevenir contagios masivos.

