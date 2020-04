Rihanna ama a México

Una de las celebridades que ha quedado encantada con México es Rihanna, quien declaró a Vogue que junto a Londres, París y su natal Barbados, el país azteca es uno de los lugares donde más tranquila se siente.

“Simplemente amo México, realmente tengo que hacerme una prueba de ADN”, mencionó la intérprete de “Umbrella”, que además dijo que le gusta el tequila.

“(En la vida pasada) Tal vez fui una planta de agave” bromeó Rihanna.

La cantante de 32 años mencionó que se siente identificada con los latinos debido a los problemas que sufren de discriminación cuando cruzan la frontera de manera ilegal.

“Es por eso que realmente me relaciono y empatizo con los mexicanos o latinos, que son discriminados en Estados Unidos, Sé lo que se siente tener a la inmigración entrando en su casa en medio de la noche y arrastrando a la gente”.

“Digamos que sé cómo es esa lucha. La he presenciado, he estado ahí. Creo que tenía ocho años cuando me tocó vivir eso en medio de la noche. Entonces sé lo desalentador que es para un niño, y si mi padre hubiera sido arrastrado fuera de mi casa, te puedo garantizar que mi vida habría sido un desastre”, comentó y es que Rihanna vivió en carne propia los problemas de ser ilegal en el vecino país del norte cuando cruzó con su madre.

El pasado 26 de marzo salió el sencillo “Believe It” de PARTYNEXTDOOR junto a Rihanna.

Fuente El Universal