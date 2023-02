Tras la actuación de Rihanna en el medio tiempo del Super Bowl LVII, sus reproducciones en Spotify aumentaron de forma masiva, incrementando sus números un 640 por ciento.

Desde septiembre que se anunció su participación en el medio tiempo, varios temas de Rihanna vivieron una segunda juventud, donde sus mayores éxitos superaron las mil millones de reproducciones en la plataforma.

También lee: ¡Vuelve el “Piojo”! Miguel Herrera es nuevo director técnico de Xolos

Según Spotify, del 5 al 12 de febrero, las reproducciones de canciones como “Bitch Better Have My Money” aumentaron más de 2,600%, “Diamonds” tuvo un incremento de más de 1,400%, “Rude Boy” más del 1,170% y “We Found Love” más de un 1,160%.

Y era de esperar que el éxito de Rihanna se hiciera presente tras el Super Bowl, ya que además de ser el concierto televisado de mayor visibilidad en el año, también marcó el regreso de la cantante a los escenarios tras más de 7 años de inactividad.

Por Redacción Editor: Julián Manchukian

Te recomendamos