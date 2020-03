Rinde Barbie homenaje a atleta paralímpica

Por Redacción

Como parte de una nueva colección dedicada a deportistas en el marco del Día Internacional de la Mujer, Mattel lanzó una muñeca dedicada a la atleta paralímpica Sumeyye Boyacii de 16 años.

La nadadora turca nació sin brazos y con la cadera dislocada debido a una agencia bilateral congénita y la muñeca es idéntica a ella.

La muñeca muestra una versión pequeña de la atleta, no tiene brazos y porta un traje de baño con alas, similar al de la atleta, con una medalla, cabellos castaños y una pierna más corta que otra.

Es la primera y única muñeca Barbie en el mundo que tiene alas, a pesar de que no tiene brazos. Entonces, me hace más feliz: las mujeres, que no son conscientes de su potencial debido a los prejuicios de Barbie, han logrado un gran éxito en varios campos para eliminar los “Muros imaginarios”

