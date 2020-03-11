Rinde Barbie homenaje a atleta paralímpica

Por Redacción
Como parte de una nueva colección dedicada a deportistas en el marco del Día Internacional de la Mujer, Mattel lanzó una muñeca dedicada a la atleta paralímpica Sumeyye Boyacii de 16 años.
La nadadora turca nació sin brazos y con la cadera dislocada debido a una agencia bilateral congénita y la muñeca es idéntica a ella.
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As a key part of our ongoing global initiative, the Dream Gap Project, we’re proud to continue to inspire the limitless potential in girls by honoring #MoreRoleModels from around the world. 🌎 Keep an eye on the space throughout the next few weeks, as we honor these extraordinary women with a doll in their likeness. #Barbie
La muñeca muestra una versión pequeña de la atleta, no tiene brazos y porta un traje de baño con alas, similar al de la atleta, con una medalla, cabellos castaños y una pierna más corta que otra.
Es la primera y única muñeca Barbie en el mundo que tiene alas, a pesar de que no tiene brazos. Entonces, me hace más feliz: las mujeres, que no son conscientes de su potencial debido a los prejuicios de Barbie, han logrado un gran éxito en varios campos para eliminar los “Muros imaginarios”
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Hayal dahi edemeyeceğim kadar büyük, bir o kadar da anlamlı bu projenin içerisinde yer almak beni öyle mutlu ediyor ki…✨ 💥 . 2020 senesinin Barbie tarafından Türkiye’den Yılın İlham Veren kadını olarak seçildiğimi ve Barbie bebeğimi yapacaklarını söylediklerinde mutluluktan çığlık atmak, ordan oraya koşup zıplamak istedim. Çünkü 1959 yılından beri kız çocuklarına İlham veren Barbie’nin Dünyada sadece sınırlı sayıda ürettiği Rol Model Bebeklerinden biri olma şansını yakalamışım🤩 Üstelik kolları olmasa da kanatları olan dünya üzerindeki bana benzeyen ilk ve tek Barbie bebek…😍Geçen sene de Sevgili @gulsebir ‘in bebeği yapılmıştı… Daha güzel ne olabilir ki ?! Derken, beni daha çok mutlu eden : Barbie’nin ön yargılar nedeniyle kendi potansiyelinin farkında olmayan kız çocuklarının “Hayali Duvarları”nı ortadan kaldırmak için çeşitli alanlarında önemli başarılara imza atarak sınırlarını aşan kadınların, gelecek nesillere de ilham vermesi ve kız çocuklarının hayallerine ulaşması amacıyla hazırlanan bu anlamlı projede yer almaktı. Tüm @barbie ekibine çok teşekkür ederimm🤗😇❤️Beni çok mutlu ettiniz..🧚🏻♀️ • 🌟Ayrıcaaa!! Bebeğimin @Tokyo2020 Paralimpik Olimpiyatları hazırlık sürecinde bana motivasyon olacağını ve Olimpiyatlarda yarış sırasında bana şans getireceğini biliyorum🔥🇹🇷 • • Photo by @cengizdikbas 💚 🌟 Also!! I believe that my baby doll will motivate me during the process of preparation for Paralympic Games 2020 and I know it will bring me luck during the Paralympic Games at the race day!!🔥💪🏻 🇹🇷 #Barbie #Barbiegirl #GoldForSümeyye #BarbieRoleModels #barbieileherşeymümkün #RoadtoTokyo