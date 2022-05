Rinde protesta Comité de Igualdad Laboral y No Discriminación

Para promover la equidad e igualdad entre mujeres y hombres, así como, erradicar todo tipo de discriminación y violencia de género, Eduardo Rivera Pérez, Presidente Municipal de Puebla tomó protesta a los integrantes del Comité de Igualdad Laboral y No Discriminación.

Durante la toma de protesta el alcalde dijo a los asistentes que para Corregir el Rumbo de Puebla es importante hacerlo desde antro y no sólo hacia afuera, “tenemos que ser fieles en que haya ética, valores e igualdad, en que no exista la discriminación, ni acoso sexual y laboral, en ese sentido seremos implacables, lo he afirmado en varios foros públicos e internos”.

Este Comité está integrado por: Karina Romero, Secretaria de Igualdad Sustantiva de Género; Alejandra Escandón, Contralora Municipal; María de Guadalupe Arrubarrena, Síndico Municipal; Juan Andrés Badillo, Magistrado Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje; Christian Lucero Guzmán, regidora Presidenta de la Comisión de Igualdad de Género y Derechos Humanos; Luis Delfino González, Director de Recursos Humanos de la Secretaría de Administración y Fernando Cortés, Coordinador General de Comunicación Social.

Adicionalmente, se nombraron 26 enlaces en Igualdad Laboral y No Discriminación, en cada una de las dependencias del Ayuntamiento de Puebla, para fomentar una nueva cultura laboral incorporando la Perspectiva de Género.

Es así que la instalación de este Comité se suma al trabajo que realiza desde diciembre de 2021 la Agencia contra el Acoso y Hostigamiento Sexual y Laboral y sus 26 Unidades de Género.

