Rinden homenaje en redes sociales al profesor del CENHCH, Germán Enríquez

Por Sara Solís

Maestros del Centro Escolar Niños Héroes de Chapultepec (CENHCH), amigos y familiares del profesor Germán Enríquez Galicia, realizaron homenajes póstumos en redes sociales, ya que no pueden reunirse en estos momentos por la pandemia y por estar en la Fase III de esta.

En entrevista con el académico José Luis Arellano Rosales, mencionó que el docente que falleció a consecuencia de coronavirus tenía 64 años de edad y padecía diabetes, pero siempre fue un profesional en su trabajo y fue muy querido por la comunidad estudiantil y por la planta docente.

A nombre de nuestra comunidad educativa #CENHCH #Puebla enviamos nuestras más sinceras condolencias a la familia del MTRO. GERMÁN ENRIQUEZ GALICIA, quien partió el día de hoy al descanso eterno. Posted by Comunicación Cenhch on Tuesday, May 19, 2020

Comentó que siempre contó con la participación de sus compañeros y realizaba trabajo en equipo, logrando obtener los primeros lugares en concursos de rondallas en las que participaba.

Agregó que la principal recomendación que hacen a las personas es que tomen con responsabilidad el tema del Covid-19 y que no se confíen, porque este virus no es un rumor, sino un problema de salud real que afecta no sólo a personas de la tercera edad, sino también a médicos, académicos y todos los sectores sociales.

