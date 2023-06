Rivera: Si funcionarios usan recursos públicos para campaña se van

“Si se pasan de la raya, se van de la administración”, advirtió el presidente municipal Eduardo Rivera Pérez, a los funcionarios del Ayuntamiento de Puebla que busquen un cargo de elección popular el próximo año.

Ante el incremento del clima político en la ciudad de Puebla, el panista le leyó la cartilla a sus trabajadores pues advirtió que no permitirá que se usen recursos públicos y tiempos del ayuntamiento en intereses particulares.

Más noticias: Manifestantes cierran vialidades en dos puntos de Puebla

“No desvíen recursos públicos, que no usen el tiempo de la ciudad para hacer campaña (…) sería el primero que se pase de la raya se va de la administración, no permitiré que el ayuntamiento se maneje para un beneficio político”, dijo.

Por lo anterior, Rivera Pérez llamó a los trabajadores del gobierno de la ciudad a respetar los recursos públicos de los capitalinos; la advertencia incluyó a secretarios y regidores.

Por Redacción

Editora: Brenda Balderas

Te recomendamos