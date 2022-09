Roban 400 mil pesos a cuentahabiente en Santa Cruz Buenavista

De 400 mil pesos fue despojado un empresario por unos sujetos luego que el personal de una sucursal bancaria no lo dejara depositarlos, en la colonia Santa Cruz Buenavista de la ciudad de Puebla.



El cuentahabiente, de quien no se proporcionó su identidad, acudió este martes al banco BBVA que está sobre la Calzada Zavaleta.



Tras ingresar, acudió a una de las ventanillas para hacer un depósito de medio millón de pesos.



Sin embargo, el personal sólo le recibió al empresario 100 mil pesos.



Posteriormente, el gerente le dijo al empresario que el resto lo tenía que depositar en otras sucursales.



En consecuencia, el cuentahabiente salió del inmueble y se dirigió a su vehículo, donde unos sujetos armados lo interceptaron.



Tras amagarlo, los despojaron de los 400 mil pesos en efectivo para posteriormente escapar.



Aunque los policías municipales acudieron para montar un operativo, no lograron encontrar a los presuntos delincuentes.

Por: Andrés Sánchez

Editor: Guillermo Pérez Leal

Te recomendamos