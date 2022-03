Roban casa de Paul Pogba mientras sus hijos dormían

El centrocampista del Manchester United, Paul Pogba, denunció que este martes por la noche, ladrones ingresaron a su casa mientras sus hijos dormían en sus habitaciones.

El jugador francés señaló que los hechos ocurrieron cuando él se encontraba jugando con su club ante el Atlético de Madrid, en los octavos de final de la Champions League.

“Anoche, la peor pesadilla de nuestra familia se hizo realidad cuando asaltaron nuestra casa mientras nuestros bebés dormían en su habitación. Los ladrones estuvieron en nuestra casa por menos de cinco minutos, pero en ese tiempo nos quitaron algo más valioso que cualquier cosa que tuviéramos en nuestra casa… nuestra sensación de seguridad y protección“, dijo Pogba.

“Esto ocurrió durante los últimos minutos del partido de anoche cuando sabían que no estaríamos en casa. Mi esposa y yo corrimos a casa sin saber si nuestros hijos estaban a salvo e ilesos. Como padre, no hay peor sentimiento en este mundo que no estar ahí para proteger a tus hijos y espero sinceramente que nadie tenga que sentir lo que yo sentí anoche”, añadió.

Por: Redacción

Editor: Guillermo Pérez Leal

