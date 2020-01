Robert Downey Jr. presenta serie de YouTube

YouTube se metió de lleno a competir en el campo de las plataformas de streaming. Hace ya tres meses, el servicio de reproducción de videos lanzó su espacio de creaciones audiovisuales originales con el que espera conquistar a millones de suscriptores a nivel mundial.

Para su estreno, el sitio web de propiedad de Google, incluyó una serie documental llamada “The Age of A.I.”, con la conducción de la estrella de cine Robert Downey Jr.. Sus ocho capítulos exploran el uso de la inteligencia artificial, el aprendizaje automático y las redes neuronales artificiales que se espera cambien el mundo.

Hasta el momento, los usuarios tienen acceso a cuatro episodios que, en versión estándar, son interrumpidos con publicidad y no están disponibles en español, mientras que quienes acceden a la opción Premium pueden verlos de manera continua.

Entre los contenidos que se han abordado está la utilización de los efectos especiales y la confección de los personajes en películas como “Avatar” y “King Kong”, a través del trabajo de Mark Sagar. Además, se presentan proyectos en los que se ha logrado “recuperar la voz” de personas con esclerosis lateral amiotrófica (ELA).

El penúltimo episodio, aún por estrenar, abordará el trabajo de una de las startup chilenas más destacadas del último tiempo. Se trata de la compañía NotCo (The Not Company) que se dedica a crear productos alimenticios que no contengan gluten, lactosa o azúcar a partir de la inteligencia artificial.

Estos alimentos calificados en su mayoría como saludables, utilizan la tecnología para analizar las estructuras moleculares con el fin de buscar nuevas combinaciones de ingredientes de origen vegetal para producir alimentos como la leche, queso, helado y mayonesa.

En la serie, y según adelantó el equipo de NotCo a Emol, serán uno de los tres casos que presentará dicho capítulo, y solo el de ellos se trata sobre la creación de alimentos. Su estreno será el 15 de enero.

Entre otras producciones originales que ofrece hoy en día YouTube Originals, están “Booktube”, donde escritores como Michelle Obama y James Patterson hablan sobre sus obras; y “Virtually History”, que muestra a través de la realidad virtual episodios históricos como la construcción y caída del muro de Berlín. A fines de este mes, en tanto, la plataforma espera aumentar sus suscriptores jóvenes con el estreno de la serie documental “Justin Bieber: Seasons”, donde el cantante mostrará imágenes exclusivas de su retiro temporal de la música y su matrimonio con la modelo Hailey Bieber.

Fuente El Universal