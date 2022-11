“Robo hormiga” terminará con digitalización del área de Salud: Martínez García

Con la digitalización de su área administrativa, la Secretaría de Salud de Puebla esperar ahorrar varios millones de pesos, pues no existía un control sobre el manejo de los medicamentos, lo cual daba lugar al “robo hormiga” de éstos.

En entrevista, el titular de la dependencia José Antonio Martínez García refirió que el programa que inició el pasado 28 de septiembre en conjunto con la Secretaría de Administración, así como con la de Planeación y Finanzas, no sólo se trata de digitalizar los expedientes clínicos de los millones de poblanos que reciben atención médica en los nosocomios del Estado.

Y es que, sostuvo, el proyecto es ambicioso y busca la trazabilidad administrativa de los servicios de salud pública que, entre otras cosas, permitirá conocer la ruta exacta que siguen los insumos y medicamentos desde su llegada a los almacenes de la dependencia hasta su uso en los nosocomios y entrega a los pacientes en las farmacias.

Lo anterior, dijo, permitirá a la dependencia el ahorro de varios cientos de millones de pesos, pues reconoció que había “mucho dispendio” de medicamentos e insumos, lo cual hace pensar que trabajadores podrían estar cometiendo un “robo hormiga” de éstos.

“Es un proyecto ambicioso, donde se llama trazabilidad, no solo es el expediente electrónico, si no que empiezan a tejer toda la red del área administrativa y médica para saber toda la ruta de la llegada del medicamento (…) el problema es que había mucho dispendio, se puede pensar en el robo hormiga y que sacaban el medicamento, no había un control y ahí es donde empieza el ahorro gigantesco”, expresó.

Sin embargo, el funcionario manifestó que se desconoce la cantidad exacta del daño económico causado al erario por la falta de un control adecuado sobre el manejo de medicinas.

Martínez García destacó que el proyecto tardaría hasta un año en concluirse, pero hasta ahora los hospitales de primer nivel del Estado ya cuentan con los expedientes electrónicos de sus pacientes, proceso que está en curso en los hospitales generales.

Llegarán 80 mil vacunas contra el Covid-19

Por otra parte, informó que esta semana la entidad recibirá 80 mil vacunas contra el Covid-19 para aplicar refuerzos a rezagados de más de 18 años.

Indicó que las personas de 60 años en adelante, deben contar con cuatro vacunas o dos refuerzos en caso de haberse aplicado la dosis única de CanSino; mientras que los de 18 a 59 años deben tener su esquema completo más un refuerzo; y los menores de edad, las dos dosis de Pfizer.

