Rock de Combate |¿Qué pasa si desconectas la Guitarra?

Por Miguel Ramírez

Generalmente a las bandas de rock les caracteriza la explosividad, los volúmenes altos, conciertos masivos y mucha mucha guitarra eléctrica. Ir a un concierto de rock es una experiencia por demás emocionante pero que requiere energía.

Sin embargo a MTV, se le ocurrió una manera diferente de presentar a una banda. Sé que muchos consideran a esta cadena un enemigo de la esencia del Rock ya que “empaquetó” la música en videos musicales de 3 minutos dándole un duro golpe a la radio, a los vinilos y a los CD’s. Pero en este aspecto el formato “Unplugged” que ingeniaron para que bandas reconocidas dieran conciertos acústicos es por demás interesante.

Aunque el término “concierto” tal vez no sea el más idóneo para este tipo de presentaciones que son para un público reducido que tiene prohibido cantar o corear las canciones durante la presentación y sí, puede sonar aburrido pero es la única forma de apreciar a detalle el sonido acústico.

El concepto de los “MTV Unplugged” es crear un ambiente íntimo de la audiencia con la banda por lo cual el público es colocado muy cerca de los integrantes. Cada agrupación elige la decoración del lugar; algunos lo han hecho en estilo fúnebre, otros minimalistas, algunos como si estuvieran en un ensayo y otros como Placebo, con una producción escenográfica muy avanzada.

En este #RockDeCombate repasamos algunos de los acústicos más importantes y memorables de la historia de este formato que inició en 1991 con Paul Mc Cartney y el siguiente año Eric Clapton inmortalizó su tema “Tears In Heaven con una actuación soberbia.

THE CURE

Esta mítica banda inglesa grabó su acústico con MTV a principios de los 90’s y aunque fue uno de los más cortos llamó la atención por la decoración con velas y cojines y donde podíamos apreciar a los integrantes literalmente “sentados en el piso”; las percusiones eran maracas y bongoes, acompañados por los característicos instrumentos de cuerdas como la guitarra y el bajo.

Las canciones fueron respetadas en cuanto a forma y duración y entre las más icónicas que fueron interpretadas ese día se encuentran “Just Like Heaven”, “Boy’s Don’t Cry”, “Let’s Go to Bed” y “The Walk”.

NIRVANA

Sin duda la más icónica edición de un acústico de MTV fue la grabada a finales del año 1993 por Nirvana, ya que conocimos la versión más alejada y contradictoria de esta banda con respecto a lo que tenía acostumbrado a sus fans en sus alocados conciertos normales.

El set fue decorado con lilas con la audiencia rodeando a la banda; la alineación fue la tradicional, Kurt Cobain en la guitarra y voz, Krist Novoselic en el bajo y Dave Grohl dando golpes tímidos a su batería.

El set list fue atípico, sorpresivo pero efectivo ya que salvo “Come As You Are” no se incluyó ningún sencillo o “éxito comercial”; El concierto abrió con “About A Girl” del álbum bleach, se incluyeron canciones de “Nervemind” como la ya mencionada, Polly y On a Plain.

Sorprendieron igual los covers “Jesus Don’t Want Me for a Sunbeam” de The Vaselines, “Where Did You Sleep Last Night” y sobre todo “The Man Who Sold de World” que incluso llegó a superar en popularidad a la versión original de “David Bowie”.

Esta presentación significó también una de las últimas apariciones de Kurt Cobain en televisión antes de su muerte. Como invitados tuvieron a la banda de grunge “Meat Puppets”.

CAIFANES

También en el año de 1994 pero en nuestro país, la banda de rock más importante de México grabó su MTV Unplugged, (que contó con la guitarra eléctrica de Markovich), y a pesar de que llegó en un momento donde la relación de los miembros estaba bastante tensa y la voz de Saúl Hernández se encontraba dañada, la popularidad de Caifanes dentro del rock en español bastó para que este lanzamiento fuera un éxito.

Las canciones de Caifanes “se prestan” ya que suelen agregar elementos acústicos como en “La Célula que Explota” “Aquí No es Así” y “Ayer Me dijo un Ave”.

SODA STEREO

En 1996 tras varios intentos fallidos, MTV logró convencer a la banda argentina para que acudiera a sus estudios en Miami y grabar su álbum unplugged que se tituló “Comfort y Música Para Volar”; Soda Stereo no sólo se limitó a tocar las canciones en acústico sino que algunas fueron adaptadas para tener una mayor duración y ser musicalmente más complejas, sobre todo los temas extraídos de los primeros álbumes como es el caso de “Un Misil en Mi Placard” cuya versión “refinada” fue muy popular.

Para la icónica “En la ciudad de la Furia” invitaron a Andrea Echeverri, vocalista de “Aterciopelados” ampliando la duración de este himno hasta los 8 minutos, “Cuando Pase el Temblor” fue respetada musicalmente sobre todo por sus sonidos del folklore sudamericano la igual que “Ella usó mi cabeza como un revolver”.

KISS

Aunque el álbum fue lanzado en 1996, la presentación fue grabada el año anterior y es recordada por los fans de esta banda como uno de los días más memorables en la historia de esta ya de por sí legendaria banda.

Para esta presentación los integrantes decidieron dejar de lado el maquillaje y vestuario tan característico de KISS, y la canción emblema “Rock And Roll All Nite” fue cantada verso a verso por todos los integrantes de la banda”.

Paul Stanley y Gene Simmons invitaron a los miembros anteriores Peter Criss y Ace Frehley a participar en el evento. la banda original se reunió, con todos los cuatro miembros originales juntos por primera vez desde 1980.

El álbum Disco de Oro el 18 de octubre de 1996, cuando vendió 500.000 copias.

SILVERSUN PICKUPS.

Una de las bandas más eléctricas de la actualidad también se animó a grabar su MTV unplugged, a pesar de que nos tienen acostumbrados a los más furiosos riffs de guitarra y baterías salvajes como en “Well Tought Our Twinkles” presentaron un buen Set List y una calidad auditiva muy inteserante. Algunas otras canciones que formaron parte del repertorio fue el hit “Lazy Eyes”, “Kissing Families” de su primer EP Pikul, y “Panic Switch” y “Catch And Release”.