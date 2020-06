Rolling Stones amenaza con demandar a Donald Trump

Por Redacción

El presidente de estados unidos Donald Trump, insiste en reproducir en sus mítines “You Can’t Always Get What You Want”, canción de Rolling Stones, situación que no tiene feliz a la banda que amaga con demandar al político si continúa utilizando la canción.

El equipo legal de los Stones trabajaba con la organización de derechos musicales BMI para detener el empleo de su material en la campaña de reelección de Trump, según indicó el grupo en un comunicado.

El clásico fue un tema popular durante la campaña de Trump en 2016 pero volvió a sonar como cierre en el reciente mitin de Trump en Tulsa, Oklahoma, un acto en un recinto cerrado criticado por su potencial como impulsor de contagios del nuevo coronavirus.

La canción You Can’t Always Get What You Want, incluida en el disco de los Rolling Stones de 1969 Let It Bleed, ha sido interpretada desde entonces en casi todas las giras del grupo de Jagger y Richards.

Te recomendamos