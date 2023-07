Rommel Pacheco buscará la gubernatura de Yucatán en 2024

El ex clavadista olímpico y diputado federal por el Partido de Acción Nacional (PAN), Rommel Pacheco, hizo oficial sus intenciones por buscar la gubernatura de Yucatán en las elecciones de 2024.

Durante la visita de Pacheco a la sala de prensa de la Cámara de Diputados, el servidor federal destacó que el no contar con demasiada experiencia en la política, puede darle ventaja sobre sus competidores ante el público por no estar tan influenciado.

“No es por qué (quiero ser gobernador) es para quien. Yo creo que la gente al día de hoy está asqueada, cansada de los mismos políticos de siempre. Yo al no venir de la política y al ser un ciudadano que el día de hoy lucha por causas, que no tiene miedo de levantar la mano, porque no tiene cuotas, no viene con favores que poner, yo creo que las cosas se pueden hacer bien”, comentó el ex deportista ante los medios.

Además, consideró que sus propuestas y estrategias dirigidas al impulso del deporte han sido de ayuda para dejarlo bien posicionado en las encuestas y aseguró que ve a Yucatán como un estado con buen manejo administrativo en seguridad y economía, pero esos avances deben prevalecer si llega a ser electo.

El medallista olímpico y diputado por el PAN, @Rommel_Pacheco se anota para buscar la gubernatura de Yucatán.

“Creo que se están haciendo las cosas bien, pero hay que darle continuidad y mi generación y las nuevas generaciones no sólo quieren estar bien como estamos, sino mantenerlo y mejorar”, expresó Rommel Pacheco.

Finalmente, aclaró que desde hace unos meses el PAN ya le había dado apertura para competir y que, aunque continuará desempeñando su puesto como diputado, estará solicitando una licencia a su cargo cuando el Instituto Nacional Electoral (INE) y los tiempos electorales lo permitan.

