Rosario Robles colaborará con la FGR como testigo protegido

Rosario Robles, secretaria de Desarrollo en el gobierno de Enrique Peña Nieto (2012-2018) y que lleva más de un año en prisión preventiva por corrupción, denunciará ante la Fiscalía General de la República (FGR) al exsecretario de Hacienda y Relaciones Exteriores, Luis Videgaray, para conseguir beneficios procesales.

Uno de sus abogados, Epigmenio Mendieta, dijo que Robles Berlanga, de 64 años, no quiere pasar el resto de su vida en la cárcel y tomó esta decisión luego de que la FGR pidiera dos nuevas órdenes de arresto en su contra, por lavado de dinero y delincuencia organizada.

Estas nuevas órdenes de arresto “orillan a Rosario a tomar esta decisión”, apuntó el letrado sobre el llamado “criterio de oportunidad” que está buscando la exsecretaria y que consiste en colaborar con las autoridades a cambio de beneficios procesales.

Para Mendieta, si se concreta definitivamente que Robles Berlanga sea testigo colaborador de la Fiscalía, en un mes ella podría estar enfrentando su proceso en libertad, tras pasar más de un año entre rejas.

He decidido acogerme a la figura de testigo colaborador. Por el momento es lo único que puedo informar. Se han hecho declaraciones que no han sido acordadas conmigo. He instruido a mis abogados atenerse al procedimiento judicial. Lo que sí debo decir es que hablaré con la verdad