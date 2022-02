Rosario Robles permanecerá en Santa Martha Acatitla

El juez de control Ganther Alejandro Villar Ceballos, determinó que el delito de uso indebido de funciones, por el que se le acusa a Rosario Robles, no prescribió, por lo que permanecerá en prisión.

La exfuncionaria no estuvo presente físicamente en la audiencia, ya que no decidió no trasladarse al Reclusorio Sur.

Por otra parte, la audiencia alrededor una hora después de lo programado, debido a que se registraron problemas de conexión con el Cereso de Santa Martha Acatitla.

Por: Redacción

Editor: Guillermo Pérez Leal

