Roxana Luna debe responder por sus acciones: PRD Puebla

El dirigente del Partido de la Revolución Democrática (PRD) en Puebla, Carlos Martínez Amador, se deslindó del actuar de la militante Roxana Luna Porquillo, quien azuzó a manifestantes inconformes con la verificación vehicular para confrontarse físicamente con elementos de la Policía Estatal.



En entrevista, el líder del Sol Azteca afirmó que los hechos acontecidos el martes 31 de enero en Casa Aguayo no deben vincularse al PRD, pues sentenció que el partido no es responsable de los actos individuales que comete cada uno de sus militantes.



Aunque dijo ser respetuoso de la libre manifestación y de las causas sociales, reprobó que éstas se desarrollen con violencia como ocurrió ayer, luego de que policías y trabajadores del sector campesino se empujaron y golpearon con sillas.



Ante la participación activa que tuvo la presidenta del Consejo Nacional del PRD, Roxana Luna –quien encabezó la protesta e incitó a la violencia– refirió que debe ser ella quien responda por sus acciones.



Esto después de que el gobernador Sergio Salomón Céspedes Peregrina anunció que se presentarán denuncias penales contra las personas que resulten responsables, ya que un elemento resultó con traumatismo craneoencefálico.



“Dejar en claro que es una manifestación de Roxana Luna, no es una posición directa del partido. Creo que el día de ayer la violencia rebasó al movimiento y eso no tiene ningún justificación”, comentó Martínez Amador.



El dirigente estatal descartó que desde el Sol Azteca se pudiera realizar un llamado de atención hacia la perredista, a pesar de que admitió que sus acciones podrían dañar la imagen del partido.

Por: Vera Fernández

Editor: Guillermo Leal