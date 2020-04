Rutas 35 y Cree Madero niegan servicio de transporte a enfermeras

Por Roberto Castillo

A través de un reporte de una radioescucha para Oro Noticias, señaló que operadores de la ruta 35 y Cree-Madero no están brindado servicio a enfermeras de La Margarita.

La mujer comentó que ella viajaba en la ruta 35 y se percató que el chofer no se detuvo para que una enfermera abordará el transporte público, asimismo, dijo que ha notado que la ruta Cree-Madero también no hace lo mismo.

La radioescucha calificó de injusto esas acciones pues señaló que ellas están dando un servicio a la ciudadanía. “Cómo es posible que el transporte que se dirige a la clínica de la Margarita no quieren subir a las enfermeras, no se me hace justo, para mí eso es discriminar a las personas que tarde o temprano vamos a necesitar de ellas”

En respuesta la Secretaría de Movilidad y Transporte, mandará a supervisar la ruta para garantizar el servicio a todos los ciudadanos.

