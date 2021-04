Sacerdote se enamora y renuncia a la iglesia en plena misa

Por Redacción

El párroco de la iglesia de San Felice del municipio de Massa Martana, en la provincia italiana de Perugia, decidió renunciar al orden sacerdotal a raíz de haberse enamorado de una vecina de la localidad.

Don Riccardo Ceccobelli anunció su decisión a sus parroquianos tras oficiar la misa el pasado domingo acompañado por el obispo de la diócesis de Orvieto-Todi, el monseñor Gualtiero Sigismondi.

“Amo y respeto a la Iglesia. No puedo dejar de ser coherente, transparente y correcto como siempre lo he sido hasta ahora. Mi corazón está enamorado, aunque nunca ha podido transgredir las promesas que hice. Quiero intentar vivir este amor sin sublimarlo, sin rechazarlo”, explicó el cura.

Ceccobelli ya fue apartado del ministerio eclesial y comenzó los procedimientos para regresar al estado laico. Los fieles reaccionaron con sorpresa, confesando que no sospechaban nada sobre la vida sentimental del clérigo, aunque no dudaron en expresarle su apoyo.

De momento no ha trascendido el nombre de la mujer que llevó al religioso a colgar la sotana.

