Salomón Céspedes y Néstor Camarillo descartan un “PRIMOR” en Puebla

El PRI y Morena cerraron la puerta a formar una posible alianza electoral en Puebla, pues coincidieron en que sólo han trabajo en conjunto para sacar adelante temas legislativos en el Congreso del Estado.



Sergio Salomón Céspedes Peregrina y Néstor Camarillo Medina –diputados locales de Morena y el PRI, respectivamente– señalaron que ambos partidos políticos se conducen por caminos separados en temas electorales.



Lo anterior, ante el escenario que se registra a nivel nacional en la Cámara de Diputados, donde las dos fuerzas parlamentarias se unieron para impulsar la propuesta que prolonga la participación de la Guardia Nacional (GN) en tareas de seguridad pública.



Debido a la repentina complicidad que existe entre Movimiento Regeneración Nacional (Morena) y el Partido Revolucionario Institucional (PRI), han surgido versiones de que podrían coaligarse de cara a las elecciones del 2024.

Trabajamos bien en temas legislativos: Salomón

El presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política (Jugocopo) del Poder Legislativo, Sergio Céspedes, reconoció que la bancada de Morena ha trabajado de manera coordinada con el PRI para la aprobación de temas legislativos.



Indicó que hay buena relación con el líder de la fracción parlamentaria del tricolor, Jorge Estefan Chidiac, por lo que han ido juntos en distintas votaciones para avalar temas de interés superior, como las iniciativas enviadas por el gobernador Miguel Barbosa Huerta.



Al ser cuestionado sobre la posibilidad de competir juntos en el proceso electoral del 2024, el coordinador de la bancada morenista refirió que el tema político deberá tratarse en otro momento.



“Todo lo que ha generado un interés superior por encima de los temas partidistas ha generado una gran alianza entre los 41 diputados, con todas las fuerzas políticas, inclusive con las de oposición (…) creo que debemos generar esta gran alianza por Puebla y los poblanos, pero en lo político habrá que esperar los tiempos”, comentó.

PRI sigue firme con PAN y PRD

Por su parte el legislador y dirigente estatal del PRI, Néstor Camarillo, descartó la posibilidad de unirse a Morena para contender en las próximas elecciones, pues reiteró que la alianza con el PAN y PRD “goza de cabal salud”.



Señaló que, a pesar de la suspensión temporal de la alianza “Va por México” a nivel nacional, el tricolor continuará trabajando con el Partido Acción Nacional (PAN) y el Partido de la Revolución Democrática (PRD) en Puebla, ya dependen uno del otro para poder ganar.



Aunque admitió que el dirigente nacional Alejandro Moreno Cárdenas respalda al partido obradorista para el tema de la Guardia Nacional, afirmó que sólo se trata de una coincidencia legislativa en favor de la seguridad pública del país.



“La alianza Va por Puebla goza de cabal salud, aquí no hemos tenido diferencias; hemos platicado, hemos tenido reuniones de trabajo. Sabemos de la codependencia que hay; el PAN no gana solo, el PRI no gana solo y el PRD tampoco”, expresó.

Por: Vera Fernández

Editor: Guillermo Pérez Leal

