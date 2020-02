San Pedro Cholula y Sosapach se suman al paro del 9 de marzo

Por Redacción

Derivado de los lamentables hechos que en el plano nacional y estatal se han suscitado, el presidente Luis Alberto Arriaga expresa su solidaridad con la convocatoria nacional “Un día sin nosotras”, que hacen diferentes colectivos y que invitan a las mujeres a no salir a la calle, no asistir al trabajo y/o escuelas, además de no realizar compras, como parte del posicionamiento en contra de la violencia de género.

Por ello, el gobierno de San Pedro Cholula se suma al llamado y el próximo 9 de marzo todas las mujeres que son parte de esta administración municipal que decidan sumarse a la convocatoria nacional serán respaldadas administrativamente.

Al respecto Arriaga Lila refirió que este hecho busca concientizar y visibilizar el papel primordial que desempeñan las mujeres en la sociedad, la economía, en la vida cotidiana, y en general de la importancia de su presencia en el espacio público.

En ese contexto, representantes del gobierno municipal como la síndica, Cinthya Aguayo León; la regidora, Rubí Luna Álvarez; la directora de Recursos Humanos, Claudia González Torres; la directora de Turismo, Graciela Herrera Tochomi y la directora de Atención a las Mujeres, Tamara López Ortega, entre otras funcionarias, respaldaron el llamado del presidente municipal porque contribuye a la reflexión sobre la problemática que enfrentan las mujeres en todos los espacios y obliga a buscar una solución de manera conjunta.

Es importante mencionar que el Sistema Operador de Servicios de Agua Potable y Alcantarillado de San Pedro Cholula (SOSAPACH), también se sumará a la convocatoria nacional, en concordancia con el llamado que hace el presidente municipal.

