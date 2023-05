San Salvador El Verde: Hallan dos cadáveres junto a narcomensaje

Con impactos de bala y junto a un supuesto narcomensaje fueron hallados los cadáveres de un hombre y una mujer sobre un paraje, en el municipio de San Salvador El Verde.



Como es costumbre, los campesinos transitaban esta mañana rumbo a sus tierras de labor sobre un camino de terracería de la junta auxiliar San Lucas El Grande.



Cuando pasaron por el paraje Tlayohualco, se detuvieron porque vieron a dos personas tiradas, un hombre y una mujer, de unos 35 a 40 años de edad.



Tras acercarse, los trabajadores del campo vieron que no se movían y que las ropas deportivas que vestían ambos estaban manchadas de sangre.



En consecuencia, los jornaleros marcaron al 911, lo cual movilizó en primera instancia a unos paramédicos.

A su llegada, revisaron al hombre y a la mujer e indicaron que no tenían signos vitales.



Además, los rescatistas señalaron que presentaban diversos impactos de arma de fuego.



En este momento, elementos del Ejército Mexicano resguardan ampliamente la zona, donde junto de los cadáveres hallaron una presunta narcomensaje, del cual no revelaron su contenido.



Cuando lleguen, las autoridades ministeriales se encargarán de realizar el levantamiento de cadáver de las víctimas, quienes estaba descalzas y no han sido identificadas.



Posteriormente, llevarán los cuerpos al anfiteatro para la necropsia y esclarecer el móvil del doble homicidio que sería un ajuste de cuentas entre integrantes de grupos delictivos.

Por: Andrés Sánchez

Editor: Guillermo Leal