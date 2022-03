Sandra Cuevas se reincorpora a la alcaldía Cuauhtémoc

La alcaldesa de Cuauhtémoc, Sandra Cuevas Nieves, se reincorporó a sus funciones tras llegar a un acuerdo con los policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México.

A través de un video en redes sociales, Sandra Cuevas informó que ya se encuentra en funciones y que iniciarán trabajos para mejorar el quiosco Morisco de la colonia Santa María La Rivera.

“Buen día, familia de la Alcaldía Cuauhtémoc. Los saluda Sandra Cuevas, su alcaldesa. El día de hoy iniciamos nuestra jornada laboral, como todos los días, en punto de las 5:30 e la mañana. Tuvimos una breve reunión y ahorita ya estamos recorriendo la colonia Santa María La Ribera“, declaró la funcionaria pública.

En punto de las 5:30 am arrancamos con reuniones de trabajo en la alcaldía #Cuauhtémoc, y en estos momentos estamos recorriendo la colonia #SantaMaríaLaRibera para dar mantenimiento al Kiosco Morisco y calles aledañas. pic.twitter.com/quQeFTV0le — Sandra Cuevas (@SandraCuevas_) March 25, 2022

Cuevas Nieves fue suspendida de su cargo tras la denuncia de dos policías que declararon ser agredidos física y verbalmente por la alcaldesa en febrero de 2022.

Después de una audiencia en su contra realizada el 24 de marzo de 2022, Sandra Cuevas emitió un mensaje a su salida del reclusorio norte para pedir disculpas a los vecinos de la alcaldía.

“Me disculpo, pero no reconozco los hechos. Me disculpo de corazón con la ciudadanía, con mi partido por este trago amargo y me disculpo también de corazón con [los policías] Eduardo, con Faustino y con Marcos, si ellos consideran que les hice yo un daño les ofrezco una disculpa sin reconocer que haya hecho yo un daño a los compañeros”, dijo la titular de la alcaldía de Cuauhtémoc.

La Fiscalía dio a conocer que la servidora pública deberá pagar 30 mil pesos a cada una de las víctimas y que deberá efectuar el próximo 28 de marzo de 2022.

