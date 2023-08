Santiago Creel se baja de contienda del Frente Amplio por México

El diputado Santiago Creel declinó a sus aspiraciones presidenciales en el Frente Amplio por México (FAM), para respaldar a Xóchitl Gálvez.

Con la declinación de Creel, Beatriz Paredes del PRI y Xóchitl Gálvez del PAN, son las dos únicas aspirantes del FAM para la candidatura de 2024.

Paredes y Gálvez se enfrentarán en una segunda encuesta que se realizará del 27 al 30 de agosto y posteriormente, la elección primaria el 3 de septiembre.

A lo largo del proceso interno en el Frente Amplio por México, Creel Miranda ha asegurado que se debe priorizar el proyecto del grupo opositor por encima de los intereses personales.

Por su parte, Xóchitl Gálvez dijo en entrevista con Joaquín López-Dóriga que “cuando inicié en esto le dije: ‘Santiago, si yo no crezco y tú eres el que crece, ten la certeza de que yo te voy a apoyar’, abiertamente se lo dije, lo mismo me dijo Santiago, me dijo ‘vayamos los dos, veamos qué pasa y llegado el momento platicamos’”.

