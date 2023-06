Santiago Creel urge rescatar la representatividad política de México

El diputado federal de Partido Acción Nacional (PAN), Santiago Creel Miranda, afirmó que su proyecto político se llama “Rescatemos México“, debido a que consideró se debe rescatar la representatividad política, ya que dijo que la oposición obtuvo más votos a nivel federal que la coalición Juntos Haremos Historia, aunque están fragmentados y no obtuvieron la mayoría en las cámaras.

Durante su conferencia en la Escuela Libre de Derecho, acusó que en la administración de Andrés Manuel López Obrador no hay diálogo político y se excluye a la mitad de la población, al no recibir a los representantes de partidos políticos de la oposición o a los coordinadores de bancada de las diferentes fuerzas políticas.

“No hay diálogo, el diálogo político no es una conversación, no es una plática, no tiene un objetivo de producir bienes públicos, sino qué sentido tiene la política, por eso cuando el pueblo decide constituirse en una república representativa y esa representatividad no funciona hay que rescatarla”, comentó.

El aspirante a la candidatura de la alianza Va por México criticó que no se pueda cambiar ni una coma a las iniciativas enviadas por el Ejecutivo, entre ellas cuando se discute el presupuesto.

De esta forma, aseguró que los partidos de la oposición consiguieron 23 millones de votos, los cuales superaron los 21 millones obtenidos por la alianza de Morena, Partido del Trabajo y el Verde Ecologista de México, sin embargo, señaló que se segmentaron y no pudieron conseguir una mayoría, en parte –opinó– debido a que Movimiento Ciudadano no se unió al PAN, PRD y el PRI.

Creel Miranda refrendó que busca “rescatar” la división de poderes, órganos de autonomía constitucional y el bienestar del país, directrices que marcan su proyecto rumbo al 2024.

El panista volvió a mencionar que el presidente López Obrador divide y polariza a la nación, al separar al “pueblo bueno, del pueblo malo”.

De ganar, seguirá con programas sociales

El aspirante a la presidencia de México apuntó que conservará los programas sociales actuales, pero los mejorará, ya que criticó que los ingresos recibidos por los beneficiarios de los mismos sean utilizados para comprar medicamentos o pierdan el valor adquisitivo ante la inflación de los alimentos.

Por ello, dijo que se necesitará “poner una economía en marcha” y contener la inflación en el país, ya que consideró que por sí solas las transferencias no sirven para abatir la pobreza.

