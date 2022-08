Santiago N, implicado en caso de Cecilia Monzón, logra amparo

El ex delegado de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Santiago N, señalado como presunto cómplice del político priista Javier N, acusado del feminicidio de la activista Cecilia Monzón, obtuvo un amparo contra la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa.

Lo anterior lo decidió el Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Puebla en el juicio 699/2022, en el cual consideró que las pruebas presentadas por la Fiscalía General del Estado que señalan como cómplice al ex particular de Javier N, no acreditan su participación en el delito.

Por lo tanto, ordenó al juez que le sean retiradas las medidas cautelares impuestas, es decir, su estancia en prisión terminaría, al menos que la FGE presente algún otro recurso legal para impedirlo.

Serán en los próximos 15 días, cuando un juez de control lleve a cabo una audiencia en donde se evalúen las pruebas en su contra y determine su situación legal.

De acuerdo con la versión de la FGE, el sobrino del ex candidato al gobierno de Puebla Jair N y el sicario que le disparó a la activista Silvestre N, luego de asesinar a Cecilia, escondieron la motocicleta en la que viajaron para cometer el crimen, y luego abordaron una camioneta Dodge tipo Durango color rojo, la cual le pertenecía a Santiago.

La FGE sostuvo que Santiago les dio la camioneta a los feminicidas materiales, aunque su familia aseguró en redes sociales que sólo le prestó el vehículo a Javier N para acudir a una boda, sin saber que la utilizarían las personas que participaron en el crimen.

Cecilia Monzón era una activista y abogada feminista, quien el 21 de mayo fue interceptada cuando circulaba en Camino Real a Momoxpan en el municipio de San Pedro Cholula por dos sujetos que le dispararon en diversas ocasiones hasta quitarle la vida.

Horas después de darse a conocer que Santiago obtuvo un amparo a su favor, la hermana de Cecilia, Helena Monzón, se pronunció en redes sociales, al asegurar que se ceñirá a la legalidad:

“No voy a mentir, creer en el Estado de Derecho a veces sabe a cuerno (cuernito) quemado… No habrá otra que ceñirnos a la legalidad aunque arda, las armas son procesales”, dijo.

Por: Guadalupe Juárez

Editor: Guillermo Pérez Leal

