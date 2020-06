Scouts ensamblan y donan caretas a personal del ISSSTEP

Por Roberto Castillo

Una centena de caretas de protección fue donada por niños, jóvenes y dirigentes scouts a personal del hospital del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado de Puebla (ISSSTEP).

La iniciativa surgió cuando una dirigente del grupo 3 compartió el video de ensamblaje de las caretas protectoras y los integrantes aceptaron unirse para contribuir con la salud del personal médico aportando los materiales: “Mi motivación para hacer esas caretas, fue para que los que trabajan en un hospital estén más seguros”, comentó la dirigente.

“Mi mamá dijo que los médicos no habían recibido ayuda me puse manos a la obra, si ellos dan porque nosotros no, gracias por arriesgarse y dejar a sus familias no están solos y estamos con ustedes ustedes”.

Foto Roberto Castillo

Los niños que colaboraron con el ensamblaje, reconocieron la importancia de la labor de médicos, enfermeras e intendentes y sintieron empatía por ellos por dejar a su familia y contribuir para el combate contra el Covid-19.

