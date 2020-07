Se ampara ‘El Mochomo’ por detención ilegal

Por Redacción

La defensa de José Ángel Casarrubias Salgado, El Mochomo, presunto líder de Guerreros Unidos, interpuso un amparo en contra de su segunda detención, ocurrida el miércoles al salir del penal de máxima seguridad del Altiplano.

De acuerdo con la demanda interpuesta ante el Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal, la defensa de El Mochomo calificó de ilegal dicha detención, pues argumenta que el personal ministerial no mostró orden de aprehensión o presentación.

No obstante, la demanda de la defensa de Casarrubias Salgado no ha sido admitida por el juez, pues en el escrito no se presentaron datos de la averiguación previa o carpeta de investigación, causa penal o carpeta judicial, en la que pudiera habérsele reconocido.

