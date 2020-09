Se apagó el buen humor de Enrique Limón

View this post on Instagram

Así te recuerdo amigo…siempre contento, intrépido,gran compañero,cómplice,generoso,amigo… nunca nunca tuvimos una sola diferencia o discusión (todo fue risas, tanto en el programa como en nuestra amistad fuera del canal 🙌🏼 fuiste, eres y serás una parte muy importante para mi en esta difícil carrera… Y digo difícil por que te acuerdas el primer mes del “Club de la Buena Suerte”? Nos odiaba todo Puebla y llegaban al canal TV3 miles de cartas pidiendo que nos sacarán del aire.Y luego surgió la magia ✨🙌🏼✨ y el programa dio una giro de 360° ☝🏼😀👍🏼 Ya lo demás es una gran historia 🙏🏼 aun recuerdo tu mirada hermano y eso bastaba para lograr conectarnos y flotar en el foro . Gracias Gracias Gracias por todos esos grandes momentos mi querido hermiano … LIMIÓN. Gracias por que contigo aprendí a hacer LIMIONADAS. Griacias por esios 90’s Miaravilliosios. Te vioy a extrañiar miucho 😪 y todos en Su club de la buenaaa…suerte!!!! Bravooooo 👏🏼👏🏼👏🏼 por ese gran regalo que nos diste a los poblanos… tu gran sentido del humor . QEPD MI GRAN SEÑOR … ENRIQUE LIMÓN